Liguria, VVF nell'Imperiese, savonese, genovesato

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Ancora fuoco in Liguria e superlavoro per i vigili del fuoco impegnati su diversi fronti.

Prosegue l'incendio nei boschi sopra Ne, nella Città metropolitana di Genova, mentre nel savonese ha ripreso l'incendio sui boschi di Arnasco. Il vasto incendio del savonese, che ha già bruciato oltre 430 ettari di bosco e macchia è circoscritto. Rogo a Cisano sul Neva, probabilmente innescato da un fulmine.

Nell'Imperiese incendio nella zona di capo Berta, tra Imperia e Diano Marina. In fumo oltre 2 mila mq di macchia mediterranea. I vigili del fuoco e i volontari dell'Aib hanno impedito che le fiamme si avvicinassero alle abitazioni. Già avviata la bonifica, che prosegue anche nella zona dove un incendio ha mandato in fumo i boschi di Airole (ANSA).