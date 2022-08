Gozzi e gommoni in Golfo Poeti per poesia e stelle cadenti

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Poesie in mezzo al mare, nel Golfo dei Poeti. Ieri sera 25 imbarcazioni hanno partecipato all'evento Sail In organizzato dal gruppo Mitilanti nei pressi della diga foranea, alla Spezia. Nella luce del tramonto, in attesa delle stelle cadenti, versi poetici e musica sono stati condivisi in una sorta di drive-in marino. Dal leudo Nuovo Aiuto di Dio, tipica imbarcazione ligure, sono state lette poesie legate al mare introdotte dalla musica del cantautore Mapo, Manuel Picciolo. Il pubblico era disposto su gozzi, gommoni e piccole imbarcazioni arrivate fino a lì, punto convenuto con tanto di coordinate, per partecipare all'evento. È la seconda edizione del Sail In dopo quella organizzata nell'estate 2020, in pieno periodo pandemico, per i Mitilanti. Gruppo il cui slogan è 'È ancora un golfo per poeti'. L'obiettivo è quello di riportare il discorso poetico al centro di un territorio che ha ospitato e ha ispirato grandi autori come Byron, Shelley e molti altri e che per questo è noto come Golfo dei Poeti. (ANSA).