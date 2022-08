Dragowski, estate dura ma sono pronto

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 AGO - "Per me è stata un'estate complicata e complicata è stata anche la trattativa per venire allo Spezia. Però finalmente sono qui. Grazie al direttore Riccardo Pecini e a Stefano Melissano siamo riusciti a chiudere dopo giorni intensi". Sono le prime parole di Bartolomej Dragowski da portiere dello Spezia. Il polacco 24enne è stato presentato oggi presso il centro sportivo Ferdeghini alla presenza del presidente Philip Platek. "Reca e Kiwior, nazionali polacchi come me, mi hanno parlato molto bene della città, delle persone intorno alla squadra, del gruppo di ragazzi. Era molto importante per me potermi allenare bene e alla fine la decisione è stata facile". La Fiorentina lo ha escluso dal ritiro, ma Dragowski conta di essere pronto da subito. "Ho avuto un preparatore personale, che ringrazio, così come gli allenatori che hanno lavorato con me a Firenze, visto che ero fuori dal gruppo squadra. Mi sento bene, fisicamente, poi ogni valutazione è di mister Gotti. Se mi dice di giocare subito contro l'Empoli, ci sarò". (ANSA).