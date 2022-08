Croce Rossa, alla Spezia test Hiv gratis in luoghi movida

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 AGO - La prevenzione contro l'Aids si fa anche nei luoghi della movida. Alla Spezia la Croce Rossa propone test anonimi e gratuiti per individuare il virus Hiv.

Venerdì sera davanti a uno dei locali più frequentati dai giovanissimi, fino a mezzanotte, sarà possibile effettuare lo screening rapido all'interno di un camper ambulatorio allestito dalla Cri. L'obiettivo è combattere l'assenza di informazione e portare avanti azioni di prevenzione soprattutto tra i giovani, fascia di età considerata ancora troppo poco consapevole dei problemi legati al contagio, scongiurando i rischi di una diagnosi tardiva. Alla Spezia sono i Giovani della Croce Rossa i volontari particolarmente impegnata nella sensibilizzazione alla prevenzione, in particolare sulle malattie sessualmente trasmissibili. Molte le iniziative organizzate, per avvicinare e informare i propri coetanei, nei luoghi della movida. (ANSA).