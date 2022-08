Cinghiali al parco: animalisti Osa, liberateli nei boschi

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - La famigliola di cinghiali di La Spezia, chiusi da giorni nel parco della Maggiolina "vanno catturati e liberati nei boschi: contrariamente a quanto dicono gli enti cosiddetti 'competenti' si può e si deve per non incorrere nel reato di maltrattamento". Lo scrive in una nota l'Osservatorio Savonese Animalista (Osa) commentando la 'reclusione' cui è ancora sottoposta la famiglia di cinghiali composta da due scrofe e otto cuccioli all'interno del parco in centro alla Spezia.

Secondo l'Osservatorio "sarebbe inutile e crudele catturarli e poi ucciderli. Si tratta di animali intelligenti e sociali, che tengono memoria del trauma subito e probabilmente non torneranno più. E' inoltre possibile che trasmettano ai compagni di branco un messaggio di pericolo associato alla zona di cattura. La vera soluzione dell'allontanamento degli ungulati - scrive Osa - potrebbe invece essere quella di costringere le squadre locali dei cacciatori-cinghialisti, con i propri cani debitamente a guinzaglio, a sorvegliare periodicamente gli alvei dei torrenti e spingere i branchi verso i boschi, rendendo quindi le periferie cittadine inavvicinabili ai selvatici". Osa invita infine gli animalisti spezzini alla massima sorveglianza: "spesso, fino ad oggi, gli animali catturati con gabbie e non fucilati sul posto vengono affidati ad aziende di macellazione - conclude - o, peggio, a campi di addestramento per cani da cinghiale". (ANSA).