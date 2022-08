Vigile spara in aria per fermare ladri di moto, indaga procura

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - La procura di Genova ha chiesto una relazione al comando dei vigili urbani per capire perché ieri mattina un agente ha sparato in aria tre colpi di pistola per fermare due ladri di motorini. La relazione confluirà nel fascicolo aperto dal pubblico ministero Giuseppe Longo.

Ieri mattina, verso le 12, la pattuglia in servizio a Borgoratti ha intercettato due ragazzini che avevano appena rubato una moto. Gli agenti hanno intimato l'alt ma i due invece di fermarsi hanno accelerato mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. Dopo alcuni metri i due ragazzi hanno abbandonato lo scooter e hanno continuato la fuga a piedi. L'agente ha urlato di fermarsi ma loro hanno continuato a correre. A quel punto il vigile ha estratto la pistola e sparato tre colpi in aria. Nel frattempo, una pattuglia arrivata in soccorso è riuscita a fermare uno dei due ladri, un ragazzino di 17 anni. Anche la polizia locale ha avviato una indagine interna per valutare l'operato dell'agente. (ANSA).