Ocean Race, c'è patrocinio Presidenza Consiglio

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Mancano cinque mesi al via di "The Ocean Race", la più famosa e dura regata intorno al mondo in equipaggio che arriverà per la prima storica volta in Italia a fine giugno 2023 dopo 6 mesi di navigazione, circa 32 mila miglia nelle acque più difficili e remote del pianeta. La regata avrà anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri arrivato ufficialmente nei giorni scorsi. "Le sfide sono l'anima dello sport e quando sono dure ed estreme rendono l'impresa più avvincente - ha detto Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport - Questa maratona è un appuntamento che ha 50 anni di vita e ogni volta si rinnova. The Ocean Race, che fa tappa per la prima volta in Italia e conclude l'edizione 2023 a Genova, rende merito alla storia di questa città che sarà anche capitale europea dello sport nel 2024".

"The Ocean Race è un appuntamento storico per la città di Genova e un evento di rilievo per il panorama nazionale nel 2023 - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci -, una manifestazione sportiva di grande valore seguita con estremo interesse a livello mondiale. Ci onora il fatto che il Governo abbia riconosciuto l'importanza di quanto stiamo organizzando e che vedrà idealmente Genova capitale mondiale della vela.

Saranno giorni di grande fermento per la nostra città che avrà puntati su di sé gli occhi del mondo velico e pronta a ospitare decine di migliaia di appassionati, sportivi e curiosi: un'occasione da non mancare sulla quale Genova misurerà la propria ambizione di città capace di attrarre e ospitare eventi di carattere internazionale". (ANSA).