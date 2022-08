Fiamme nel savonese: roghi ripartono, tre canadair in azione

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Continuano a bruciare i boschi dell'entroterra di Albenga. Il vasto incendio che ha già distrutto 400 ettari di bosco e macchia mediterranea ha ripreso in più punti nonostante l'incessante lavoro di vigili del fuoco e volontari dell'Antincendio boschivo. Stamani, alle prime luci, si sono alzati in volo uno dei Canadair che, stante l'emergenza, fanno base a Villanova d'Albenga e due elicotteri ad aiutare il lavoro a terra. Con il passare delle ore i canadair in azione sono diventati tre. L'incendio ha danneggiato due appartamenti a Borgoverde e distrutto una baita, tutto nel comune di Villanova di Albenga. Le fiamme aveva costretto a sfollare circa 100 persone: in 4 restano fuori casa, sono gli abitanti dei due appartamenti danneggiati. Sul caso è stata aperta un'inchiesta per incendio colposo, ma non è escluso il dolo. I sindaci di Villanova e di Albenga, Pietro Balestra e Riccardo Tomatis hanno definito l'incendio "Una cosa mai vista, una situazione infernale con fiamme alte fino a 20 metri, un vero disastro" (ANSA).