Covid: in Liguria ospedalizzati sotto quota 400

(ANSA) - GENOVA, 09 AGO - Dopo due giorni di risalita, calano gli ospedalizzati per covid in Liguria e tornano a scendere sotto quota 400: sono 392 (7 in terapia intensiva), 18 meno di eri. Ci sono stati 4 morti tra il 5 e l'8 agosto: avevano tra 85 e 92 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5476. I nuovi contagiati sono 1546 a fronte di 9185 tamponi. (1583 molecolari e 7602 test antigenici). Il tasso di positività è del 16,83%, un punto in più della media nazionale. I guariti sono 2229. I positivi sono 16411, 687 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 557 nell'area di Genova, 287 nel Savonese, 279 nell'Imperiese, 258 nello Spezzino, 159 nel Tigullio, 6 non sono residenti in regione. Sotto quota 15 mila le persone in isolamento domiciliare: sono 14510, 995 meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 958 dosi di vaccino.

(ANSA).