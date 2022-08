Muore mentre guida l'auto, travolge ciclista e lo uccide

Due morti e un ferito in un incidente stradale nel centro di Chiavari. Un uomo di 77 anni con a fianco la moglie proveniente da corso Italia, probabilmente a causa di un malore, ha sbandato andando a centrare in pieno un ciclista di 92 anni. Entrambi sono morti. I sanitari del 118 e i volontari delle pubbliche assistenze hanno tentato per oltre mezz'ora di rianimare sia l'investitore che il ciclista senza esito. Trasportata in ospedale sotto shock la moglie dell'automobilista. Sul posto vigili del fuoco, vigili urbani che hanno disposto il blocco della circolazione nella zona. L'uomo che ha avuto il malore mentre era alla guida dell'auto è Giovanni Scuderi ex vicesindaco della cittadina negli anni 90 con la Giunta del sindaco Sergio Poggi. La vittima è un ciclista milanese di 92 anni. La moglie di Scuderi è ricoverata in ospedale a Lavagna per fratture alle costole e trauma facciale. Le due salme sono state trasferite a Genova nel reparto di medicina legale a disposizione della magistratura. La morte dell'ex vicesindaco ha generato sconforto in città.