All'Ateneo di Genova 1 mln per la lotta ai cambiamenti climatici

(ANSA) - GENOVA, 08 AGO - Nel giorno dell'overshoot della Terra, il momento che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado di rigenerare in un anno, l'Università di Genova si aggiudica quattro progetti nell'ambito del bando della Commissione europea Horizon Europe dedicato alla lotta contro i cambiamenti climatici.

UniGe parteciperà a quattro partenariati internazionali su progetti di ricerca che lavoreranno allo sviluppo di fonti energetiche efficienti, sicure e sostenibili e riceverà dalla Commissione quasi un milione in 4 anni. "L'università di Genova è protagonista in Europa sulle tematiche della transizione climatica" sottolinea Laura Gaggero, prorettrice alla ricerca dell'Ateneo Genovese. (ANSA).