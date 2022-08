Da Milano a Finale per rubare e-bike, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 07 AGO - Lui 40 anni, lei 36: sono partiti da Milano con un furgone diretti nel Savonese, destinazione Finale Ligure, con l'obiettivo di rubare e-bike. La coppia è stata bloccata dopo un inseguimento dai carabinieri di di Finale e di Stella. E' accaduto nel pomeriggio di ieri. I due, con precedenti penali, erano stati sorpresi a rubare dal portabagagli di un'auto con targa tedesca tre e-bike del valore complessivo di circa 20 mila euro. I militari hanno visto la coppia caricare le bici sul furgone e hanno imposto l'alta, ma la coppia ha messo in moto il furgone ed è fuggita. Il mezzo è stato bloccato poco dopo sull'Aurelia in località Capo san Donato, prima dell'ingresso in autostrada. L'azione dei carabinieri è avvenuta durante un controllo del territorio. I due, conosciuti proprio per questo tipo di reato, sono stati notati a Finale e nei militari è scattato l'allarme: la coppia è stata seguita e sorpresa in azione. In attesa del processo per direttissima i due sono stati rinchiusi nelle celle di sicurezza della Compagnia di Albenga. (ANSA).