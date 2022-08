Cinquantenne trovato morto in strada a Genova

(ANSA) - GENOVA, 07 AGO - Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato a Genova nel tunnel delle Casacce, la strada che dalla Sopraelevata porta in centro. L'uomo, secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto dalla finestra di uno dei palazzi delle vie soprastanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini delle volanti e della squadra mobile sono coordinate dal pubblico ministero Giuseppe Longo.

Gli investigatori stanno acquisendo le telecamere della zona per capire cosa sia successo. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. (ANSA).