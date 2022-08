Ancora in fiamme i boschi di Arnasco

(ANSA) - GENOVA, 07 AGO - E' ancora attivo l'incendio che ieri pomeriggio è divampato nei boschi di Arnasco, in località Arveglio, alle spalle di Albenga. Ieri sera il rogo pareva sotto controllo, ma il vento ha ridato forza ai focolai. Al momento sul rogo sono in azione due elicotteri regionali e un canadair.

Il fronte del fuoco si sta propagando in direzione di Villanova d'Albenga. L'incendio non sta minacciando abitazioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono 12 volontari dell'anti incendio boschivo. E' il secondo incendio importante che interessa i boschi di Arnasco: il primo era divampato il 20 luglio ed aveva interessato una superficie di 60 ettari (ANSA).