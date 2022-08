Fiamme nel Savonese, aeroporto e statale chiuse, sfollati, bruciata una casa

Un vasto incendio boschivo divampato ieri pomeriggio ad Arnasco, nel Savonese, si sta estendendo nonostante l'azione di quattro mezzi aerei. Ieri sera il rogo, partito in località Arveglio, pareva sotto controllo, poi nella notte, sotto l'azione del vento, i focolai hanno ripreso forza e le fiamme hanno attaccato il territorio di Villanova d'Albenga e Ortovero. Quattro famiglie che vivono in case isolate nella zona di Branche nel Comune di Villanova sono state sfollate (10 persone in tutto) per precauzione e per precauzione è stato chiuso il piccolo aeroporto di Villanova e la statale 453 per Ortovero. Sul posto stanno operando 40 volontari antincendio, oltre a squadre dei vigili del fuoco. Sulle fiamme intervengono due canadair e due elicotteri. E' il secondo incendio importante che interessa i boschi di Arnasco: il primo era divampato il 20 luglio ed aveva interessato una superficie di 60 ettari.

Le fiamme hanno attaccato una casa vacanza. Lo rende noto la Regione Liguria. Fiamme anche intorno a due capannoni. Sono 10 le squadre dei vigili del fuoco impegnate, rinforzi sono arrivati da Genova e Imperia