5-1 al Como, Spezia ai 16/mi di Coppa Italia

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 AGO - Lo Spezia travolge il Como 5-1 e approda ai sedicesimi di Coppa Italia dove incontrerà il Brescia che ha superato il Pisa. Gotti decide di escludere dai convocati i due 'casi': il portiere Provedel destinato alla Lazio ma con le due società che non hanno ancora trovato l'accordo economico (la società ligure vuole 2,5 milioni, ma Lotito non pare disposto a spenderli), e Maggiore, il capitano vuol cambiare aria ma al momento non c'è ancora stata una richiesta vera. Il Como, invece, è ancora orfano del gioiello Fabregas. Gotti, che fa capitano Gyasi, si affida a Nzola e il centravanti accantonato da Thiago Motta lo ripaga con due gol. Lo Spezia gioca da padrone la prima frazione, il Como si fa apprezzare per qualche ripartenza. Gli aquilotti concretizzano la supremazia al 42' con un colpo sotto di Nzola. La ripresa è più vivace. Il Como, in avvio, protesta per un contatto in area tra Nikolaou e Cerri, poi Verde fallisce il 2-0 e scatta la regola del gol fallito, gol subito. Il Como pareggia con Blanco al 10' su assist di Perugini: sul tiro del 19 lariano Zoet appare incerto.

Il pari dura 3 minuti: Kabashi travolge Caldara, è rigore. Segna Verde. Dopo il 2-1 il Como si spegne, Gotti manda in campo Reca e Strelec per Bastoni e Verde e i nuovi entrati confezionano il 3-1 (assist Reca - gol Strelec). C'è ancora tempo per la doppietta di Nzola che arriva su rigore alalla mezzora e c'è gloria anche per Daniele Maldini che su assist di Reca fa il 5-1. Qui, con la maglia del Milan, il figlio di Paolo aveva già segnato. Ora i suoi gol sono per lo Spezia (ANSA).