Nove migranti nascosti nel rimorchio di un tir in A26

(ANSA) - GENOVA, 05 AGO - Nove migranti nascosti nel rimorchio di un tir sono stati scoperti nell'area di servizio Turchino est, in A26. Ad accorgersene è stato lo stesso camionista che, dopo essere sceso per fare colazione, ha sentito alcuni rumori sospetti. A quel punto ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno trovato i nove, tra cui con ogni probabilità alcuni minorenni, stipati e con segni di disidratazione. Uno di loro è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale Vila Scassi. Gli altri sono stati portati in questura a Genova per l'identificazione. (ANSA).