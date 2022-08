Calcio: Genoa; Radio 105 e MSC crociere nuovi sponsor

Giornata di novità in casa Genoa. Il club rossoblù ha infatti annunciato il nuovo sponsor tecnico che sarà l'azienda inglese "Castore", realtà che già veste il Newcastle United, l'Aston Villa FC, i tedeschi del Bayer 04 Leverkusen, gli spagnoli del Siviglia e la nazionale inglese di cricket oltre alla McLaren in F1.

La nuova maglia, che sarà presentata nel fine settimana, inoltre vedrà anche due nuovi sponsor: Radio 105 che sarà il marchio principale e MSC Crociere , quale secondo jersey sponsor. Le nuove maglie esoridranno ufficialmente lunedì in Coppa Italia nella gara contro il Benevento al Ferraris (ore17:45).

Non ci sarà invece il marchio "La mia Liguria" che la Regione ha deciso di confermare investendo solo sulle maglie di Sampdoria e Spezia. (ANSA).