Wartsila: corteo a Genova contro la chiusura sito di Trieste

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - Sono più di un centinaio i lavoratori di Wartsila a Genova che hanno partecipato al corteo organizzato contro la chiusura del sito di Trieste e il trasferimento in Finlandia. A loro si sono uniti i lavoratori della San Giorgio. Una delegazione è stata ricevuta in Regione dall'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

"I lavoratori di Genova - spiega Luca Marenco, responsabile comparto Riparazioni Navali Fiom Genova - oggi sono in sciopero per solidarietà ai lavoratori di Trieste e per dire che Wartsila Genova non si tocca perché qua è già stato pagato un prezzo molto elevato con la riorganizzazione aziendale negli anni precedenti. Questo sito non può subire altri tagli, noi siamo qua in solidarietà e a difesa del posto di lavoro della sede genovese. Altri lavoratori del comparto delle riparazioni navali sono in sciopero con noi e la solidarietà è forte, è un valore presente tra gli operai".

L'azienda finlandese nei giorni scorsi a sorpresa ha annunciato la cessazione della produzione dei motori navali nello stabilimento di Trieste, con il conseguente licenziamento di 450 persone, circa metà degli occupati dell'impianto. (ANSA).