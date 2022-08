Sotto Campanile San Michele sfida tra supercomputer e insetti

Prosegue con successo la rassegna 'Sotto il Campanile a San Michele di Pagana', una serie di incontri culturali promossi da studiosi con la collaborazione della Parrocchia della frazione di Rapallo (Genova).

Venerdì 5 agosto è in programma (alle 21:30) 'Appuntamento con la scienza: Intelligenza naturale (IN) ed Intelligenza artificiale (IA)... o Idiozia Artificiale (sempre IA)? Come i supercomputer più potenti hanno prestazioni inferiori a quelle delle reti neuronali più semplici". Ne parla Giorgio Rispoli (Università di Ferrara, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Sezione di Fisiologia) con Leonardo Melossi (già responsabile Dipartimento Neuroriabilitazione e Geriatria Ospedale Mauriziano, Torino). L'evento sarà in ricordo di Mattia Serafini.

"Faremo "un salto nel futuro" con un intrigante appuntamento con la scienza - spiegano gli organizzatori -. "Siamo quotidianamente informati delle mirabolanti prestazioni dell'intelligenza artificiale, dove si paventa un futuro molto prossimo dominato da macchine coscienti più intelligenti di noi.

In questo incontro si dimostrerà come, al contrario, i più avanzati sistemi di "intelligenza artificiale", che richiedono computer con consumi energetici dell'ordine dei Megawatt e del peso di centinaia di Kg, siano nei fatti molto meno "prestazionali", per esempio, del sistema nervoso di un insetto, che esprime una "intelligenza naturale" con consumi energetici e peso che sono molti miliardi di volte minori di questi computer.

Si discuterà infine brevemente dei vantaggi e dei pericoli dell'applicazione di questa "non-intelligenza" o "idiozia" artificiale.