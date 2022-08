Sanità: Gaslini vince bando da 12 mln per terapie avanzate

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - L'Istituto Giannina Gaslini di Genova si è aggiudicato un bando del Ministero della Salute da 12,6 milioni di euro per un progetto finalizzato alla creazione di una rete (hub) di ricerca per lo sviluppo di terapie avanzate. "Il progetto, identificato con la sigla 'H2UB', è stato giudicato il migliore tra gli 11 presentati nell'ambito della traiettoria 4 del Piano Operativo Salute (POS) ed è stato premiato con il finanziamento. - spiega il direttore generale Renato Botti - L'aggiudicazione del bando 'H2UB' rappresenta un nuovo importante successo del Gaslini e della comunità scientifica genovese".

"Il progetto ha l'obiettivo di creare una comunità di scienziati e un insieme di infrastrutture di ricerca dedicati allo sviluppo e alla validazione di terapie personalizzate", aggiunge "L'importante finanziamento ricevuto dal Ministero della Salute testimonia ancora una volta come l'ospedale Gaslini sia un punto di riferimento importante per il Paese, non solo per le cure pediatriche, ma anche per l'attività di ricerca rivolta alla prevenzione. - afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - La medicina computazionale è una delle più importanti sfide in ambito sanitario e rappresenta uno dei pilastri anche del progetto pilota della Regione nell'ambito del Pnrr per il futuro ospedale degli Erzelli". (ANSA).