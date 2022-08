Morgan, Sanremo mi manca da cantautore solista

(ANSA) - SANREMO, 04 AGO - "Mi manca il Festival di Sanremo da cantautore solista, perché sono stato tirato per la giacchetta da tutti in questi ultimi anni: da Achille Lauro ai Bluvertigo, a Bugo e chi più ne ha più ne metta. Da solo, però, non ci sono mai andato". Lo ha detto il cantautore Morgan il 4 agosto, nella sede del Club Tenco di Sanremo, a poche ore dalla esibizione all'auditorium Franco Alfano, a fianco della locale orchestra sinfonica. "Quindi, sarebbe anche il caso prima o poi - ha aggiunto - perché c'è una percezione da parte del pubblico che è strana e deviata rispetto a quello che io sono come cantautore e come musicista. Ciò che farò stasera, con il maestro Angelo Valori e con l'orchestra sinfonica, è qualcosa che mi appartiene molto più che andare come ospite in televisione, qualcosa che sinceramente non mi rappresenta".

