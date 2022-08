Carige: semestre in rosso per 221 milioni con svalutazioni

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Banca Carige ha registrato nel primo semestre dell'anno una perdita di 221,1 milioni di euro, che include poste straordinarie negative per 212,5 milioni netti, riferibili principalmente da accantonamenti e svalutazioni. E' quanto si legge nel comunicato sui risultati di Bper, che da giugno consolida l'istituto genovese, il cui cda non ha potuto approvare la semestrale dopo la sospensione della delibera assembleare di nomina da parte del Tribunale di Genova. La decisione del Tribunale di Genova, che ha sospeso la delibera di nomina del cda di Carige, "ha colto di sorpresa anche noi" e "ci ha creato un po' di disturbo ma non tale da rivoluzionare l'intero piano". Lo ha detto l'ad di Bper, Piero Luigi Montani, in conference call con gli analisti. Dall'udienza del 9 agosto, il cui esito potrebbe arrivare il "giorno stesso" o "in pochi giorni", ci attendiamo un verdetto "favorevole, ma anche se non lo sarà faremo richiesta di una nuova assemblea e quindi riconfigureremo un nuovo cda che possa andare avanti. Ancorché un po' di ritardo l'ha comportato riusciremo a chiuderla entro l'anno".

"La seconda parte dell'anno ci vedrà impegnati nel portare a termine l'integrazione di Banca Carige e nell'implementazione dei numerosi progetti previsti nel Piano 2022-2025 avviati di recente, che porteranno significativi benefici in termini di razionalizzazione della struttura operativa e incremento della redditività già a partire dal 2023". Lo afferma l'ad di Bper Piero Luigi Montani, commentando i risultati del semestre.