Spezia: Meret o Dragowski se la Lazio chiude per Provedel

Lo Spezia punta il portiere Alex Meret. Il direttore tecnico Riccardo Pecini ha avviato contatti con il Napoli per il prestito dell'ex portiere della nazionale azzurra, attualmente secondo in Campania, trovando apertura all'ipotesi di cessione temporanea. La pista si è aperta dopo aver valutato le richieste economiche della Fiorentina per il cartellino di Bartolomej Dragowski, che il club ligure ha trattato nell'ultima settimana per ingaggiarlo a titolo definitivo. Una scelta sarà compiuta solo quando e se la Lazio dovesse presentare un'offerta ritenuta adeguata per Provedel, che il club ligure è disposto a cedere solo per una cifra non inferiore a 2,5 milioni di euro più bonus. I biancocelesti al momento sono fermi ad una valutazione di 2 milioni per il portiere. La pista Meret, fanno sapere fonti del club, potrebbe essere in definitiva perseguita anche in caso di permanenza di Provedel, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha rifiutato negli scorsi mesi il rinnovo del contratto.

