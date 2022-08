Coppa Italia: Giampaolo, con la Reggina sarà partita seria

(ANSA) - GENOVA, 04 AGO - Prima sfida ufficiale per la Sampdoria che domani sera davanti al proprio pubblico sfiderà la Reggina di Pippo Inzaghi per il secondo turno preliminare di Coppa Italia. "Per noi sarà la prima gara ufficiale dopo le amichevoli che abbiamo giocato bene - ha spiegato Giampaolo -.

Ma questa gara avrà un sapore diverso perché si gioca per quello che è diventato un trofeo importante, inoltre sarà l'anticamera della prima di campionato. Posso dire che la squadra giocherà una partita seria e fatta bene".

Di fronte una Reggina compagine di B ambiziosa. "Sappiamo che le difficoltà ci sono sempre ma le motivazioni sono alte.

Affronteremo una squadra di B non dei dilettanti né una squadra materasso, ma una formazione che ha giocatori che hanno giocato anche in serie A. E bisogna stare attenti perché anche se la Coppa Italia fa parte del percorso che in questo momento segue ogni squadra le sorprese non mancano mai, perché non sai mai come ci arrivano le varie formazioni".

Il tecnico blucerchiato è comunque soddisfatto del lavoro fatto. "La squadra ha lavorato molto bene. Sono soddisfatto del lavoro portato avanti: non abbiamo mai buttato via un allenamento e c'è buona partecipazione e condivisione delle cose. Fino ad oggi abbiamo fatto le cose per bene". (ANSA).