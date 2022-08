Travolto da auto contromano su Aurelia Bis, grave centauro

(ANSA) - SANREMO, 03 AGO - Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una macchina in contromano sull'Aurelia Bis, vicino il raccordo di Arma di Taggia. L'uomo viaggiava a bordo di uno scooter. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale.

Il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Sanremo ma i medici hanno deciso di trasferirlo in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La prognosi è riservata. Non è la prima volta che vengono segnalate auto o moto contromano sull'Aurelia Bis. (ANSA).