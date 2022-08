Raffica di furti in città, rubati soldi ma anche prosciutti

(ANSA) - GENOVA, 03 AGO - Raffica di furti a Genova la scorsa notte. I ladri hanno razziato, in diversi momenti, soldi, gioielli e anche sei spalle di prosciutti crudi. Il primo episodio è avvenuto nel posteggio della Fiumara dove un tecnico addetto alla manutenzione e rifornimento delle slot machine ha raccontato di avere posteggiato il furgone per una commissione e al suo ritorno ha trovato il mezzo scassinato: i ladri hanno portato via 10 mila euro in contanti tra banconote e monete. In centro, in Largo San Giuseppe, da una paninoteca sono stati rubati 600 euro in contanti e sei spalle di prosciutto crudo per un valore di 900 euro. In via Capello, a Sampierdarena, i ladri hanno rubato 200 euro da un panificio. A Pegli, in viale Modugno, furto in abitazione dove sono stati portati via gioielli per un valore da quantificare. Su tutte le vicende indagano le volanti.

Sempre la polizia ha invece arrestato un uomo di 46 anni che la scorsa notte ha rubato il portafoglio lasciato in macchina da un uomo andato in farmacia. Nell'auto c'era il figlio di 4 anni che ha detto al padre che un uomo aveva infilato la mano all'interno dell'abitacolo attraverso il finestrino aperto, e aveva preso il portafoglio appoggiato sul sedile. L'uomo ha notato a pochi metri una persona che si allontanava frettolosamente. Dopo averlo raggiunto lo ha bloccato e chiamato la polizia. (ANSA).