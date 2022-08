Omicidi Sarzana: sul furgone Bedini trovato Dna delle vittime

(ANSA) - SPEZIA, 03 AGO - I carabinieri del Ris hanno trovato sul furgone di Daniele Bedini, il falegname di 32 anni di Carrara indagato per gli omicidi di Nevila Pjetri e Carlo Bertolotti detto Camilla avvenuti poco più di un mese fa a Sarzana, il Dna delle due vittime. Il rapporto, come anticipato dall'edizione di Spezia del Secolo XIX, è stato consegnato ieri in procura. Per gli investigatori la relazione del Ris è una prova cruciale, che si aggiunge alle altre già trovate a carico di Bedini.

Il falegname nelle scorse settimane era stato trasferito nel carcere di Cuneo dopo il tentativo di evasione dal penitenziario spezzino. Dopo gli omicidi, il 4 e il 6 giugno, gli investigatori avevano trovato tracce di sangue sul furgone e su una scarpa, i documenti di Camilla in casa di Bedini. A inchiodarlo anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che hanno ripreso i movimenti del suo pick up, registrato anche il suono degli spari, e immortalato Bedini che torna a casa e si libera dei vestiti insanguinati e della targa dell'auto della transessuale. (ANSA).