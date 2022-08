Van elettrico ricarica 'a domicilio' le auto a S.Margherita L.

Un van elettrico per andare a ricaricare 'a domicilio' un'auto elettrica. E' un nuovo servizio lanciato da Enel X Way in collaborazione con la società E-Gap in Toscana, all'Argentario, e in Liguria, a Santa Margherita Ligure per tutto il mese di agosto. "Acquistare un'auto elettrica e programmare un viaggio diventa ancora più facile -hanno spiegato le due società -. Chi ha un'auto elettrica, oltre alla rete di infrastrutture di ricarica di Enel X Way, potrà prenotare la ricarica fast on demand attraverso l'app JuicePass e un van di E-Gap raggiungerà il veicolo nella fascia oraria selezionata, anche in assenza del proprietario".

Riccardo Amoroso, di Enel X Way spiega che "i nostri clienti avranno la possibilità di prenotare i van di E-GAP direttamente da JuicePass e ricevere una ricarica fast in pochi minuti nel luogo in cui si trova l'auto elettrica. Si tratta di un servizio unico nel suo genere che facilita la diffusione della mobilità elettrica in aree dove la presenza turistica aumenta il parco circolante di veicoli elettrici".

"Siamo entusiasti del consolidamento di sinergie con Enel X Way, a conferma che il mix tra i modelli di ricarica rappresenti la strada da percorrere per accelerare il passaggio al "full electric", consentendo ai consumatori di scegliere un'auto elettrica consapevoli che potranno essere ricaricate ovunque e velocemente" commenta Luca Fontanelli, General Manager Europa e CEO Italia di E-GAP.

Oggi sono oltre 16.000 i punti di ricarica che Enel X Way ha realizzato in Italia cui si aggiungono 13mila punti disponibili attraverso gli accordi di interoperabilità. In Liguria sono presenti 466 punti di ricarica, di cui 288 nella provincia di Genova. La potenza di ricarica del van E-GAP è pari ad una colonnina di tipo fast, attualmente superiore a 50kW e presto arriverà a 100kW. (ANSA).