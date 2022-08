Turismo: boom a Spezia, tra maggio 2021 e maggio 2022 +132,47%

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Presente record per il turismo nel comune della Spezia, con numeri che superano anche quelli del periodo pre pandemia. Secondo i dati dell'osservatorio regionale, a giugno le presenze registrano un aumento del 5,17% rispetto allo stesso mese del 2019. Importante l'apporto dei visitatori stranieri. Numeri positivi per tutti i primi mesi del 2022. Anche le proiezioni per il mese di luglio, ancora non definitive, fanno registrare dati da tutto esaurito. Il raffronto tra maggio 2022 e maggio 2021 poi mette in luce una ripresa del turismo con un +132,47%, mentre il trend di giugno e luglio supera quello degli anni che vanno dal 2017 al 2019. "La Spezia motore del turismo in Liguria - commenta il sindaco Pierluigi Peracchini -. Abbiamo lavorato sulla destagionalizzazione, sugli eventi tutto l'anno, sulla promozione di grandi cavalli di battaglia come l'estate spezzina, il Festival del Jazz, il Palio del Golfo. Abbiamo investito su decoro, bellezza e sicurezza, offrendo non la nostra città come portale per le Cinque Terre ma come destinazione turistica. Una vera e propria rivoluzione di pensiero rispetto al passato". "Sono dati ancora non definitivi, ma è evidente che l'andamento del turismo è in linea con i risultati presentati da Regione Liguria - sottolinea Maria Grazia Frijia, vicesindaco e assessore al Turismo - L'obiettivo è continuare a operare in questa direzione con un piano strategico che ci deve consentire di mantenere il posizionamento nel mercato globale della nostra destinazione turistica".

