Picchia compagna davanti a figlio piccolo

(ANSA) - CASARZA LIGURE, 02 AGO - Una donna di 35 anni è stata picchiata dal compagno davanti al figlio ed è finita in ospedale. Il fatto è avvenuto dopo la mezzanotte in un appartamento di Casarza Ligure. A dare l'allarme alla Croce rossa e chiamare i carabinieri sono stati i vicini spaventati dalle urla della donna e dal pianto del figlio. Alla vista dei militari il compagno della donna è scappato mentre la vittima con contusioni e una ferita alla testa è stata trasferita all' ospedale di Lavagna. I carabinieri di Casarza Ligure stanno svolgendo indagini per identificare l'uomo. (ANSA).