In Liguria il primo concorso di design delle auto da corsa

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Parte dalla Liguria Dtm Evoluzione, il primo concorso internazionale dedicato al design delle auto da corsa. Si tratta di un vero e proprio concorso di idee il cui obiettivo è quello di riportare in strada un'inedita versione elettrica della storica Alfa Romeo 155 V6 T1, e rendere omaggio a una delle automobili più premiate di sempre e poterla, ancora una volta, apprezzare in pista e su strada.

Dtm Evoluzione nasce da un'idea di Motors Grouping, il primo hub italiano - e dal dna ligure al 100% - dedicato all'automotive. Lanciato con la formula del bando nel febbraio scorso e chiuso ufficialmente il 31 luglio 2022, questo contest ha coinvolto alcuni dei più promettenti car designer e ingegneri di settore.

L'Alfa Romeo 155 V6 TI è una delle auto da corsa più amate di sempre: la versione "racing" più estrema della berlina Alfa Romeo che ha dominato la scena nei campionati Turismo internazionali nella prima metà degli anni '90. I partecipanti al contest hanno lavorato su due livelli paralleli e integrati: è stato chiesto di reinventare l'auto dal punto di vista estetico, ripensando al veicolo in chiave elettrica attraverso un design innovativo ma al tempo stesso classico ed elegante, nel rispetto del package assegnato e del Dna Alfa Romeo. Ai giovani ingegneri è stato proposto di riprogettare la vettura dal punto di vista meccanico, a cominciare dalla sostituzione del motore endotermico con uno elettrico.

Sono stati 444 i lead certificati coinvolti dal concorso, 80 i team iscritti, 10 le nazionalità dei partecipanti: oltre all'Italia, Argentina, Colombia, Finlandia, Francia, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Usa e Vietnam. La giuria del contest è formata, tra gli altri, da Claudio Cavallotto, esperto di E-Mobility e docente del settore meccanico all'IIS Vallauri di Fossano (Cuneo) e da Massimo Musio Sale, docente di Design industriale alla facoltà di Architettura di Genova. Per presentare gli elaborati c'è tempo fino al 10 ottobre.