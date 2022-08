Giocate lotto non versate a Monopoli, condannata concessionaria

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Una concessionaria della gestione di una ricevitoria del Lotto che nel 2015 ad Albissola Marina (Savona) aveva omesso il versamento di proventi delle giocate è stata condannata dalla Corte dei Conti della Liguria a pagare circa 38mila euro per danno erariale a favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli. Nel 2016 un funzionario dell'Ufficio dei Monopoli per la Liguria aveva denunciato la titolare della ricevitoria dopo un controllo contabile che aveva portato ad un sollecito formale per ottenere la somma dei proventi delle giocate non versate per alcune settimane. Nel corso del 2016 l'Agenzia Dogane e Monopoli aveva anche disposto le revoche della concessione della stessa ricevitoria del Lotto e della collegata rivendita di tabacchi, incamerando le cauzioni previste dai contratti in questi casi. (ANSA).