Ferita dall'elica della barca, 17enne in gravi condizioni

(ANSA) - LA SPEZIA, 02 AGO - Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita in modo grave dall'elica di una barca questo pomeriggio nel Golfo della Spezia. La giovane ha riportato lesioni profonde ad una gamba. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata sbalzata e travolta dal natante su cui stava navigando al di fuori della diga foranea portuale. Immediati i soccorsi della Capitaneria di Porto, che hanno recuperato la ferita, residente in provincia, per trasportarla via mare fino alla sede della Guardia Costiera, dove è stata presa in carico da un'ambulanza della Pubblica Assistenza che l'ha affidata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. (ANSA).