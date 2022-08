Covid: positivi in Liguria tornano sotto quota 20 mila, 6 morti

(ANSA) - GENOVA, 02 AGO - Cala il numero dei positivi al covid in Liguria che sono tornati sotto quota 20 mila. Sono 19.459, 750 in meno rispetto a ieri. I nuovi contagiati sono 2118, emersi da 10638 tamponi (1579 molecolari, 9059 test antigenici). Il tasso di positività è al 19,9% mentre a livello nazionale è al 18,3%. I nuovi contagiati sono 319 nell'Imperiese, 420 nel Savonese, 811 nell'area di Genova, 204 nel Tigullio e 356 nello Spezzino. Otto sono residenti fuori regione. Calano ancora gli ospedalizzati: sono 458 (7 in terapia intensiva, erano nove), 15 in meno rispetto a ieri. Ci sono stati sei morti: si tratta di cinque donne di età compresa tra i 77 e i 93 anni e un uomo di 90. Da inizio pandemia i morti sono 5448. In isolamento domiciliare ci sono 17697, 396 in meno.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1055 dosi di vaccino. (ANSA).