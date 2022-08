Il trenino di Casella ricostruito con 5 mila mattoncini Lego

(ANSA) - GENOVA, 01 AGO - Lo storico trenino di Casella ricostruito con i mattoncini Lego. Il diorama è composto da 4.577 pezzi e "firmato" da Marco Fanelli, presidente dell'associazione genovese LiguriaBricks, affiliata a AFDL (Adulti Fan Dei Lego).

Il modellino, realizzato in occasione della mostra Exhibricks 2022, è stato prestato per essere esposto nella stazione di Manin, parte del Museo Diffuso 24 Km della Ferrovia Genova Casella. L'opera, interamente progettata da Fanelli e costruita dai soci di LiguriaBricks, ha richiesto circa cinque mesi di lavoro di progettazione al computer e due settimane per il montaggio delle varie parti. Nel dettaglio, la ricostruzione della ferrovia riproduce il locomotore 29 Tibb, ex-Sangritana, 1924; la carrozza Bar C22 Breda, originale Fgc, del 1929; la carrozza C103 Carminati & Toselli e Conti, ex Val di Fiemme, 1929. Il tutto, inserito nel contesto della località ponte Rovena 1, anch'essa riprodotta in scala.

"Una bellissima iniziativa che valorizza il trenino della Ferrovia Genova Casella attraverso un passatempo amato da tante persone di tutte le età" ha dichiarato Marco Beltrami, presidente di Amt.

"Avere un modellino Lego nell'ambito del museo del trenino di Casella è sicuramente un modo di fare promozione totalmente originale perché desterà tantissimo interesse a tutti e non solo agli appassionati dei famosi mattoncini" ha sottolineato l'assessore regionale ai Trasporti. (ANSA).