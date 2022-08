Covid: in Liguria ancora meno positivi, lieve calo ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 01 AGO - Continuano a diminuire i positivi al covid in Liguria. Sono 20209, 302 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 472 a fronte di 2713 tamponi (486 molecolari e 2227 test antigenici). Il tasso di positività è 17,39. I guariti sono 772. I nuovi contagiati sono 196 nell'area di genova 119 nel Savonese, 86 nello Spezzino, 47 nell'Imperiese, 24 nel Tigullio. Lieve calo degli ospedalizzati: sono 473 (9 in terapia intensiva, erano 10), tre in meno rispetto a ieri. Ci sono stati due decessi uno il 28 e uno il 31 luglio. I morti da inizio pandemia sono 5442. In isolamento domiciliare ci sono 18093 persone, 608 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 974 dosi di vaccino.

Il presidente della Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sottolinea che "continua a diminuire la pressione ospedaliera: lunedì scorso avevamo 480 ricoverati, oggi sono 473. Nel nostro hub regionale, il Policlinico San Martino, i positivi sono scesi a 77, 15 in meno rispetto a una settimana fa. Fatte salve alcune possibili variazioni giornaliere, la curva pandemica è finalmente tornata a scendere, non solo per quanto riguarda i contagi ma anche per quanto riguarda i ricoveri in ospedale". Il governato comunque invita gli over 60 e i soggetti con patologie pregresse "a fare la quarta dose senza indugiare". "L' obiettivo - conclude - è quello di arrivare preparati all'autunno: con la ripartenza delle attività produttive, del mondo della scuola dobbiamo tutti compiere un ulteriore sforzo per non disperdere i sacrifici fatti fino ad oggi per far ripartire la nostra regione, soprattutto il tessuto economico-produttivo". (ANSA).