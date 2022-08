Ciclista ubriaco investe pedone a Sestri Levante, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 01 AGO - I carabinieri di Sestri levante hanno denunciato un ciclista che, ubriaco, ha investito un pedone. E' successo sabato sera. I militari, impegnato in un controllo del territorio per evitare le stragi del sabato sera, hanno denunciato altre due persone sempre per guida in stato d'ebbrezza.

Il secondo caso è avvenuto a San Salvatore di Cogorno: un giovane di 20 anni, marocchino, è stato denunciato dopo avere provocato un incidente. Il ragazzo, senza patente, è andato a sbattere contro un'altra macchina posteggiata. I militari lo hanno sottoposto a test alcolemico e lo hanno trovato con un tasso superiore al doppio previsto dai limiti di legge. Infine è stata denunciata una donna di 40 anni trovata ubriaca a bordo di una moto. (ANSA).