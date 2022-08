Carige:slitta approvazione semestrale dopo decreto Tribunale

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Banca Carige rimanda l'approvazione dei risultati semestrali, in seguito alla decisione del Tribunale di Genova, che - dopo il ricorso dell'azionista Malacalza Investimenti - ha disposto la sospensione dell'esecuzione delle delibere dell'assemblea dell'istituto ligure del 15 giugno scorso, con cui veniva nominato il Cda. La banca non procederà dunque il 2 agosto all'approvazione della relazione semestrale, come originariamente previsto dal calendario finanziario. Ma, segnala l'istituto, il prossimi 4 agosto "è attesa l'approvazione della relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2022 del Gruppo Bper, di cui Carige fa parte, nella quale quale, è previsto siano integrati i dati patrimoniali individuali sviluppati a livello manageriale da Carige" (ANSA).