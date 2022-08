Calcio: Spezia, ritorno al bianco totale con la nuova maglia

(ANSA) - LA SPEZIA, 01 AGO - Lo Spezia ha presentato quest'oggi via social le nuove maglie da gioco per la stagione 2022/23 di serie A. Firmate ancora da Acerbis, azienda lombarda che è sponsor tecnico dai tempi della serie B, segnano il ritorno al bianco totale con pochi dettagli neri su colletto e maniche. All'interno della casacca, una frase dell'ex calciatore Paolo Ponzo, tragicamente scomparso nel 2013 poco dopo aver lasciato il calcio giocato da pochi anni: "Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato dall'altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta". La seconda maglia è nera con decorazioni in bianco, mentre la terza verrà svelata più avanti. (ANSA).