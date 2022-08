Calcio: Sampdoria; ceduto Damsgaard al Brentford

(ANSA) - GENOVA, 01 AGO - Mikkel Damsgaard saluta la Sampdoria, praticamente fatta per la sua cessione agli inglesi del Brentford che da alcune settimane inseguivano il centrocampista danese. L'accordo è stato raggiunto sulla base di 14 milioni più sei di bonus. Adesso volerà a Londra per le visite mediche a cui seguirà la firma sul contratto. Dopo aver respinto la prima offerta di 11 milioni più 4 di bonus gli inglesi sono tornati all'attacco chiudendo l'operazione per il ragazzo che era reduce da un'annata complicata con pochissime presenze a causa di un infortunio alla coscia (ANSA).