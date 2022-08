Samp: offerta al Porto per Romário Baro

Il nome nuovo per il centrocampo della Sampdoria arriva dal Portogallo con il club ligure che avrebbe presentato un'offerta al Porto per il centrocampista centrale Romário Baro, 22 anni. La Samp avrebbe offerto 500 mila euro per il prestito secco del ragazzo che nella passata stagione aveva giocato nell'Estoril Praia. È tornato al Porto ma avrebbe poco spazio da qui l'idea di fargli fare esperienza in un campionato impegnativo come quello italiano. Le parti sarebbero vicine a un accordo e sarebbe un utile rinforzo per Marco Giampaolo in in reparto con diverse lacune dopo il taglio di Ekdal a cui non era stato rinnovato il contratto e poi lo svedese è passato allo Spezia e la cessione di Thorsby all'Union Berlino. Intanto questa mattina visite mediche per il trequartista Djuricic che la Samp ha preso a parametro zero visto che il Sassuolo non gli aveva rinnovato il contratto.

