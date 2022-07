Turismo: in Liguria giugno e luglio da tutto esaurito

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - "Le presenze dei turisti in Liguria nel mese di giugno hanno superato ampiamente quelle del 2019 e a luglio abbiamo registrato numeri da tutto esaurito. Il dato più significativo è quello del ritorno degli stranieri: +1,64% rispetto al 2019, anno prima della pandemia. Questo vuol dire che i vaccini ci hanno permesso un totale ritorno alla normalità e che le campagne di promozione del territorio per sostenere il comparto hanno colpito nel segno". Lo dice il presidente della Regione Giovanni Toti. Si rivedono tedeschi, svizzeri, francesi e americani I dati reali dei primi 15 giorni di giugno segnano un + 9,22% rispetto allo stesso periodo del 2019, con un trend destinato a confermarsi anche per i secondi 15 giorni. Anche luglio ha fatto registrare il tutto esaurito.

"Il mare più bello d'Italia premiato con il record italiano di Bandiere Blu e il nostro bellissimo entroterra - afferma Toti - continuano a incoronare la Liguria tra le mete più apprezzate" "Nonostante le difficoltà attraversate in questi anni dai nostri albergatori - aggiunge l'assessore al Turismo Gianni Berrino - la Liguria è riuscita a migliorare le strutture. Questo è stato possibile grazie al lavoro condiviso tra Regione, operatori e Comuni. La capacità ricettiva della nostra regione conta oltre 5.200 strutture ricettive, per quasi 62 mila camere e 153 mila posti letto suddivisi tra alberghiero, extralberghiero e area aperta. A queste si sommano gli oltre 25 mila aut registrati nei nostri uffici. Ma soprattutto è importante sottolineare come gli hotel 5 stelle continuino a aumentare, garantendo sempre maggiori servizi di qualità". (ANSA).