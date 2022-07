Covid: in Liguria calano i positivi, aumentano ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Continua il progressivo calo dei positivi al covid in Liguria. i contagiati attualmente sono 20511, 498 in meno rispetto a ieri. Una settimana fa erano 23647. Ma al calo dei positivi non corrisponde la diminuzione degli ospedalizzati: sono 476 (10 in terapia intensiva, 2 in più rispetto alle 24 ore precedenti), sei più di ieri. E una settimana fa erano 468. I nuovi positivi sono 1080 a fronte di 5818 test (884 molecolari e 4934 test antigenici). Il tasso di positività è del 18.56%, in linea con il dato nazionale che è al 18%. I nuovi casi sono 373 nell'area genovese, 228 nel Savonese, 187 nello Spezzino, 178 nell'Imperiese, 113 nel Tigullio, 1 non è residente in Liguria. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1578.

Non ci sono stati decessi, in una settimana sono stati 35. Da inizio pandemia sono 5440. In isolamento domiciliare ci soo 18701 persone, 689 in meno. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate solo 57 dosi vaccino. (ANSA).