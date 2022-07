Vino: Garavaglia, istanze viticoltori 5 Terre a conferenza Alba

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - "Affronteremo i problemi dei vitivinicoltori delle Cinque Terre in una sessione dei lavori della Sesta Conferenza mondiale sull'Enoturismo, in programma ad Alba a fine settembre". Lo ha annunciato il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, oggi in visita al Parco nazionale delle Cinque Terre (La Spezia).

In mattinata il ministro ha incontrato i produttori locali di vino. Le tre dop del territorio - Cinque Terre, Colline di Levanto e Sciacchetrà - sopravvivono grazie al lavoro di poche aziende, che coltivano i vigneti sui tipici terrazzamenti a picco sul mare. "Dietro una bottiglia di vino c'è la storia di un territorio. E qui alle Cinque Terre avete una storia enorme - ha detto il ministro -. Ma i parchi, come quelli delle Cinque Terre, devono vivere. E vivono solo se il territorio resta vivo.

La sostenibilità economica dà sostanza alla sostenibilità ambientale". (ANSA).