Liguria, cala tasso positività, lieve aumento ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Cala il tasso di positività in Liguria che si attesta a 18.9% con 1.687 nuovi casi positivi a fronte di 8.887 test tra molecolari e antigenici. Lieve l'aumento dei ricoverati che oggi, secondo il bollettino di Regione Liguria redatto sui dati flusso Alisa-Ministero sono 470, 2 in più rispetto a ieri. Aumentano di una unità anche i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 8.

Calano di 452 unità le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 19.390. Tre i decessi, avvenuti il 27 e il 28 luglio: si tratta di due donne di 97 e 81 anni e di un uomo di 81 anni.

