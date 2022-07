Calcio: Samp fa 1-1 in Turchia col Besiktas

Buon pareggio per la Sampdoria nel test in Turchia col Besiktas: finisce 1-1 e valide indicazioni per i blucerchiati. Nel primo tempo Giampaolo ha confermato il solo 4-1-4-1 con Audero tra i pali, in difesa Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello con Vieira alle spalle della linea a quattro dei centrocampisti composta da Candreva, Rincon, Sabiri e Leris. E naturalmente Caputo unico attaccante.

È stata una buona Sampdoria capace di sfiorare subito il vantaggio con Caputo al termine di una bella iniziativa personale, poi al 37' è stato Sabiri a spezzare l'equilibrio con una magia: calcia da centrocampo e sorprende il portiere avversario fuori dai pali: gol straordinario del calciatore blucerchiato. Nella ripresa i turchi mettono pressione alla Sampdoria: prima salvataggio in extremis di Bereszynski poi al 20' il gol di Weghorst che sfrutta un errore di Vieira e mette dentro. Poi pericolo al 36' con Nkoudou che calcia di poco a lato.

Intanto la Samp ha raggiunto accordo col Milan per il prestito fino al 30 giugno 2023 del difensore Matteo Gabbia: nelle prossime ore l'ufficialità. (ANSA).