Tornano metro e bus gratis per le matricole ateneo di Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Per il secondo anno consecutivo, grazie al rinnovato accordo tra Università di Genova e Amt - Azienda Mobilità e Trasporti del Comune di Genova, le matricole UniGe possono ottenere l'abbonamento annuale CityPass Amt telematico gratuito. Un risparmio per le famiglie, ma anche un modo per avvicinare i giovani alla mobilità sostenibile.

Destinatari dell'agevolazione sono tutte le studentesse e tutti gli studenti, senza alcun limite di età, regolarmente iscritti all'Università di Genova, anno accademico 2022/23, per la prima volta e per il primo anno (al primo "contatto" con UniGe) a un corso di: laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, dottorato, scuola di specializzazione (iscrizione a.a. 2021/2022 solo per l'Area Medica), master.

Resta valida la tariffa scontata per l'abbonamento annuale CityPass Amt a 255 euro riservata ai giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni. "Fornire alle nostre matricole l'abbonamento annuale gratuito - sottolinea il rettore Federico Delfino - rappresenta un importante incentivo all'utilizzo di forme di trasporto sostenibili e al contempo un notevole risparmio per le famiglie e un significativo passo avanti verso una Genova sempre più città universitaria".

"Per garantire la sostenibilità - osserva il presidente di AMT Marco Beltrami - sono necessari nuovi paradigmi di comportamento e un maggior utilizzo del trasporto pubblico.

Un'iniziativa come questa aiuta gli studenti ad avvicinarsi al tpl".

"Rendere gratuito l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte delle matricole dell'Università di Genova - dichiara l'assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora - è una strategia che riteniamo vincente per decarbonizzare la mobilità cittadina". (ANSA).