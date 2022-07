Sgominata banda pusher del centro storico, 27 arresti

(ANSA) - GENOVA, 29 LUG - Ogni tipo di droga era spacciata in un 'campo' diverso del centro storico sorvegliato da vedette che al minimo sospetto avvisavano i pusher per farli scappare. I carabinieri della compagnia Centro, guidati dal maggiore Giorgio Antonielli, hanno sgomitato la gang di spacciatori dopo quasi un anno di indagini coordinate dal sostituto procuratore Federico Panichi. I militari hanno arrestato in totale 27 persone (di cui 15 in flagranza nei mesi scorsi) e notificato quattro divieti di dimora. Ai domiciliari è finita una donna di 53 anni, prostituta, ritenuta dagli investigatori la basista del gruppo: teneva in casa per i pusher la droga. Le persone arrestate, la maggior parte senegalesi, hanno dai 19 ai 35 anni.

L'indagine è partita a marzo 2021 dopo i numerosi esposti dei residenti nei quadranti di via Pré, via Gramsci e piazza della Commenda. Secondo quanto ricostruito, i pusher venivano "protetti" da una rete di fiancheggiatori: vedette che all'arrivo dei carabinieri in divisa o in borghese, avvisavano via telefono gli spacciatori per farli sparire. Nel corso dell'inchiesta i militari hanno fermato i numerosi clienti del gruppo: da minorenni a operai, fino a studenti universitari, avvocati e liberi professionisti. La banda spacciava hashish, crack, eroina e anche cocaina. Sono state documentate quasi mille cessioni, sequestrati oltre 15 chili di droga e circa 16 mila euro in contanti. (ANSA).