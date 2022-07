Treno e bus per i borghi marinari, iniziativa di Trenitalia

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Nuovi servizi link di Trenitalia per raggiungere le spiagge più belle o visitare i più suggestivi borghi marinari della riviera ligure di ponente, "una soluzione per una mobilità sostenibile a supporto del turismo locale e di prossimità", afferma Trenitalia.

Da sabato 30 luglio il servizio combinato treno + bus di Trenitalia, in collaborazione con TPL Linea, consente di raggiungere con un unico biglietto alcune spiagge.

Arrivando in treno alla stazione di Savona, si prosegue con bus alla volta delle spiagge di Bergeggi e Torre del Mare o Noli.

Il collegamento treno+bus è attivo anche dalla stazione di Finale Ligure Marina, da dove gli autobus accompagneranno turisti e viaggiatori alla scoperta di Varigotti, della Spiaggia del Malpasso, nella cosiddetta Baia dei Saraceni e di Finalborgo.

È possibile acquistare in un'unica soluzione il viaggio treno+bus digitando come stazione di origine o destinazione Bergeggi, Torre del Mare, Noli, Varigotti, Spiaggia del Malpasso e Finalborgo su tutti i sistemi di vendita Trenitalia. (ANSA).